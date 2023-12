Bloomberg s’allie au Musée d’Histoire Naturelle de Londres pour construire un outil de biodiversité

La finance se rapproche une nouvelle fois des scientifiques. Bloomberg s’est associé au Musée d’Histoire naturelle de Londres afin d’intégrer son indice d’intégrité de la biodiversité ( Biodiversity Intactness Index , ou BII en anglais) dans les offres du Terminal Bloomberg et de ses données.

Le fournisseur de données combinera les données géolocalisées de l’indice BII du musée avec ses propres data points sur près d’un million d’actifs physiques de 50.000 entreprises mondiales, afin de concevoir un outil « biodiversité ». Ce dernier, en cours d’élaboration, sera disponible dans le courant de l’année prochaine. Cet outil permettra aux investisseurs et aux entreprises de comprendre leur proximité aux écosystèmes intacts , mais aussi l’ampleur de leur activité sur ces zones sensibles, exigée davantage par les diverses règlementations européennes sur la protection de la biodiversité.

Répondre au manque de données

Les analyses de Bloomberg fondées sur l’indice BII, qui fournit une évaluation en pourcentage du nombre initial d’espèces et leur prévalence par zone terrestre donnée, révèlent que seulement 23% de la surface terrestre dispose d’une biodiversité suffisante pour maintenir un écosystème résilient et fonctionnel. Or, plus de la moitié du PIB mondial, soit 44.000 milliards de dollars, dépend modérément ou fortement de ces services naturels, selon un rapport du Forum économique mondial. En dépit de l’émergence de la biodiversité comme l’un des domaines émergents de l’investissement, les données dont disposent les investisseurs restent terriblement insuffisants, souligne Patricia Torres, responsable mondiale des solutions de finance durable chez Bloomberg.

L’indice BII est intégré dans les rapports officiels de référence tels que le Global Assessment Report d’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), l’homologue du GIEC pour la biodiversité. Il offre une évaluation complète de l’intégrité des écosystèmes naturels, en classant l’état de la faune et la flore sur une échelle variant de 100%, c’est-à-dire la biodiversité naturellement présente sur le site étant préservée, à 0% (aucune des espèces présentes n’est originaire du site étudié).

Indice inédit en investissement

En s’appuyant sur les bases de données du musée dénommées PREDICTS, cet indice représente la composition de la biodiversité d’une zone terrestre spécifique par rapport à une zone vierge où l’intervention humaine est minimale. Les jeux de données PREDICTS proviennent de plus de 50.000 sites répartis dans une centaine de pays, évalués par des pairs, et couvrent plus de 58.000 espèces distinctes. C’est la première fois que le musée londonien rend les données de son indice accessibles aux investisseurs. Le docteur Douglas Gurr, directeur du Musée d’histoire naturelle de Londres, espère que «cette étape sera reconnue comme un moment charnière dans le développement de stratégies financières visant à faire face à l’urgence planétaire» .

Tuba Raqshan