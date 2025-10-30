Bloom Energy se maintient après avoir dévoilé son offre d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N en hausse de 0,2% à 133,92 ** BE annonce un placement privé de 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2030

** Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, y compris la recherche et le développement, les activités de vente et de marketing, l'expansion de la fabrication, les questions générales et administratives et les dépenses d'investissement

** Parallèlement, BE prévoit de conclure des accords avec certains détenteurs de ses obligations convertibles vertes à 3 % échéant en 2028 et 2029 afin d'échanger une partie de leurs obligations contre une combinaison de liquidités et d'actions de Bloom Energy

** Séparément, Morgan Stanley augmente le PT sur BE de 85 $ à 155 $, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action BE a clôturé en hausse de 18% à 133,71 dollars mercredi

** 12 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; PT médian de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BE a été multipliée par six depuis le début de l'année