 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 165,50
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bloom Energy se maintient après avoir dévoilé son offre d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N en hausse de 0,2% à 133,92 ** BE annonce un placement privé de 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2030

** Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, y compris la recherche et le développement, les activités de vente et de marketing, l'expansion de la fabrication, les questions générales et administratives et les dépenses d'investissement

** Parallèlement, BE prévoit de conclure des accords avec certains détenteurs de ses obligations convertibles vertes à 3 % échéant en 2028 et 2029 afin d'échanger une partie de leurs obligations contre une combinaison de liquidités et d'actions de Bloom Energy

** Séparément, Morgan Stanley augmente le PT sur BE de 85 $ à 155 $, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action BE a clôturé en hausse de 18% à 133,71 dollars mercredi

** 12 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; PT médian de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BE a été multipliée par six depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
134,285 USD NYSE +0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank