Bloom en hausse après avoir porté à 25 milliards de dollars son partenariat avec Brookfield dans le domaine des infrastructures d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action Bloom Energy BE.N progresse de 11,8 % à 338,39 dollars en séance prolongée ** BE et Brookfield BAM.N élargissent leur partenariat afin de financer des projets énergétiques destinés aux infrastructures d’IA, multipliant par cinq leur enveloppe de financement pour la porter à 25 milliards de dollars, dans le but d’accélérer le déploiement mondial des piles à combustible

** En octobre, BAM s’était engagée à investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans la technologie de piles à combustible de Bloom destinée à alimenter les centres de données, alors que les entreprises recherchent des énergies plus propres pour répondre aux besoins liés à l’essor de l’IA

** Ce partenariat élargi s'inscrit dans le cadre du fonds dédié aux infrastructures d'IA de BAM, lancé en novembre 2025 avec pour objectif de déployer 100 milliards de dollars

** À la clôture précédente, le titre avait progressé de 248,4 % depuis le début de l’année