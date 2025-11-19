Blockfusion s'introduit à New York grâce à un accord SPAC de 450 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Pritam Biswas

L'opérateur de centres de données Blockfusion a déclaré mercredi qu'il allait s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Blue Acquisition Corp BACC.O dans le cadre d'une opération évaluée à 450 millions de dollars, alors que l'appétit des investisseurs pour le secteur continue de croître.

Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale ont refait surface cette année après une longue période d'accalmie, des investisseurs de premier plan et des sociétés financières ayant à nouveau adopté ces véhicules comme moyen alternatif d'accéder aux marchés publics.

Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d'une introduction en bourse et qui fusionne ensuite avec une entreprise privée, lui offrant ainsi un raccourci vers les marchés publics sans passer par une introduction en bourse conventionnelle. "La plupart des introductions en bourse de 2025 sont loin des sommets et je pense qu'une SPAC était le moyen le plus rapide d'exploiter un thème porteur pour l'entreprise sans avoir à voir si un opérateur de moindre envergure peut retenir l'intérêt des investisseurs alors que le marché est en pleine effervescence", a déclaré Benjamin Kwasnick, fondateur de SPAC Research.

Blockfusion, dont le siège est à New York, conçoit, construit et exploite des infrastructures pour l'intelligence artificielle, les entreprises et les clients de la colocation.

Les entreprises d'infrastructure de centres de données voient une demande accrue en 2025, alimentée par la croissance rapide des services numériques, l'adoption plus large de l'intelligence artificielle générative et de l'apprentissage automatique, des technologies qui consomment des ressources informatiques massives.

Les dépenses de construction des centres de données américains ont grimpé à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 40 milliards de dollars en juin, marquant un record historique alors que les géants de la technologie augmentent leurs investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, selon un rapport de Bank of America.

L'entreprise prévoit de générer jusqu'à 128 millions de dollars de revenus bruts et 75 millions de dollars d'Ebitda d'ici 2028 après une transition réussie.

Après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2026, la société combinée opérera sous le nom de Blockfusion Data Centers Inc et devrait être cotée au Nasdaq.