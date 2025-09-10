Block rejette l'action en justice des actionnaires concernant la violation des données de 2021 de Cash App

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de la décision et de la plainte, les règlements antérieurs, la citation de l'affaire) par Jonathan Stempel

Block XYZ.N , la société de technologie et de services financiers dirigée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a obtenu mardi le rejet d'un litige selon lequel elle aurait trompé ses actionnaires dans le cadre d'une importante violation de données de son service de paiement mobile Cash App.

La juge Garnett, du district de Manhattan, n'a pas trouvé de preuve que Block avait l'intention d'escroquer les actionnaires dans le cadre de la violation du 10 décembre 2021, au cours de laquelle un ancien employé a téléchargé les informations personnelles d'environ 8,2 millions d'utilisateurs de Cash App.

Les actionnaires de la proposition de recours collectif ont déclaré que Block avait gonflé le cours de ses actions en omettant de divulguer ses insuffisances en matière de sécurité des données avant la violation, puis en attendant près de quatre mois avant de divulguer la violation le 4 avril 2022.

Ils accusent également la société basée à Oakland, en Californie, d'avoir induit en erreur les anciens actionnaires d'Afterpay au sujet de la sécurité de leurs données, afin de mener à bien son rachat de 29 milliards de dollars de cette société australienne "buy now, pay later" (achetez maintenant, payez plus tard) en janvier 2022.

Dans une décision de 42 pages, la juge Garnett a déclaré que les investisseurs raisonnables ne pouvaient pas considérer les déclarations générales faites par Block dans les documents réglementaires et sur son site web au sujet des risques potentiels comme des affirmations selon lesquelles la sécurité de ses données était solide.

Elle a également déclaré que les actionnaires n'avaient pas démontré l'existence d'un lien "unique" entre les fausses déclarations alléguées et le rachat d'Afterpay, ou que les dirigeants de Block en avaient bénéficié d'une manière concrète, afin d'établir un motif d'escroquerie.

Les avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures de marché. Block et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

En janvier, Block a accepté de payer 80 millions de dollars pour répondre aux accusations de 48 régulateurs financiers d'État selon lesquelles Cash App ne disposait pas de politiques suffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En avril, elle a conclu un accord similaire de 40 millions de dollars avec l'État de New York.

Cash App disposait de 283 milliards de dollars d'entrées en 2024 et comptait 57 millions d'utilisateurs mensuels à la fin de l'année, comme l'indique un document réglementaire.

L'affaire est In re Block Inc Securities Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-08636.