Block, dirigée par Jack Dorsey, en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

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7 mai - ** Le titre de Block XYZ.N , la société de paiement dirigée par Jack Dorsey, bondit de 7,6% à 75,50 dollars en après-bourse

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à la résilience des dépenses de consommation et à la forte croissance de ses activités principales

** XYZ table désormais sur un bénéfice brut annuel de 12,33 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,20 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 513 millions de dollars au premier trimestre, soit 85 cents par action, contre 355 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt

** À la clôture, l'action avait progressé de 7,7%