Block bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice brut annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société de paiement Block

XYZ.N ont bondi de 8,5 % à 83,39 $ avant la mise sur le marché, après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices bruts annuels

** L'analyste de RBC Capital Markets, Daniel Perlin, indique que le rebond de la marge brute, en particulier pour Cash App, a été l'un des points forts de la société

** La société de courtage augmente les prévisions à 97 $ à partir de 63 $, soit une hausse de 26,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyste d'Evercore Adam Frisch dit que XYZ a affiché des résultats solides au deuxième trimestre pour Cash App et l'activité Square

** "C'est le premier signe que le redressement prend de l'élan", dit Frisch

** La réduction des prévisions de bénéfices de XYZ au début de l'année avait suscité des inquiétudes quant à ses activités clés

** 31 courtiers sur 45 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 3 à "vendre"; PT médian de 82 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de XYZ ont baissé de 9,6 % depuis le début de l'année