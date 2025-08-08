 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,72
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Block bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice brut annuel
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société de paiement Block

XYZ.N ont bondi de 8,5 % à 83,39 $ avant la mise sur le marché, après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices bruts annuels

** L'analyste de RBC Capital Markets, Daniel Perlin, indique que le rebond de la marge brute, en particulier pour Cash App, a été l'un des points forts de la société

** La société de courtage augmente les prévisions à 97 $ à partir de 63 $, soit une hausse de 26,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyste d'Evercore Adam Frisch dit que XYZ a affiché des résultats solides au deuxième trimestre pour Cash App et l'activité Square

** "C'est le premier signe que le redressement prend de l'élan", dit Frisch

** La réduction des prévisions de bénéfices de XYZ au début de l'année avait suscité des inquiétudes quant à ses activités clés

** 31 courtiers sur 45 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 3 à "vendre"; PT médian de 82 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de XYZ ont baissé de 9,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLOCK RG-A
76,810 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank