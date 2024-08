La production céréalière totale est estimée à 54,8 Mt pour 2024, contre 64,9 Mt en 2023 et 64,4 Mt en moyenne sur 2019-2023. "Au 1er août 2024, les moissons des céréales à paille sont toujours en cours, retardées par l'humidité et les épisodes orageux du mois de juillet. Les rendements sont révisés à la baisse pour l'ensemble de ces cultures", explique le ministère.

Les surfaces cultivées sont exceptionnellement faibles à 4,2 millions d'hectares, en repli de 10,8% sur un an.

(AOF) - La production de blé tendre en France est estimée à 26,3 millions de tonnes (Mt) cette année, soit l'une des plus faibles récoltes des 40 dernières années, selon le ministère de l'Agriculture. Elle est attendue en baisse de 24,9% par rapport à 2023 et de 23,9% par rapport à la moyenne 2019-2023, pénalisée par l'humidité. Le rendement est estimé à 62,4 quintaux par hectare (q/ha), inférieur de 15,5% à celui de 2023, mais supérieur au très bas rendement de 2016 (53,7 q/ha).

Blé : la récolte de cette année attendue parmi les plus faibles des 40 dernières années

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.