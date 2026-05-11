Blackstone va racheter la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz à CVC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le montant et la valeur estimés de la transaction, ainsi que le contexte aux paragraphes 2 et 4;)

Blackstone BX.N va acquérir la plateforme de commerce électronique grecque Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a annoncé lundi CVC

CVC.AS . L'opération valorise la société grecque , dette comprise, à environ 635 millions d'euros (747 millions de dollars), a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Cette transaction permettra à CVC de doubler son investissement initial dans la plateforme de commerce électronique, a ajouté cette source. Les fondateurs de Skroutz devraient céder une partie de leur participation, mais conserveront une part du capital et continueront à diriger l'entreprise, George Chatzigeorgiou restant au poste de directeur général. Skroutz est l'un des nombreux investissements réalisés par CVC en Grèce. L'année dernière, le gestionnaire d'actifs a cédé une participation majoritaire dans l'assureur grec Ethniki Insurance à Piraeus Financial Holdings BOPr.AT , l'une des plus grandes banques du pays, pour 600 millions d'euros.

(1 $ = 0,8498 euro)