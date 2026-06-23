 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blackstone prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l'IA au Japon, selon le Nikkei
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails du paragraphe 2)

Blackstone BX.N prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans les centres de données dédiés à l'IA au Japon au cours des trois à cinq prochaines années, a déclaré son président et directeur des opérations, Jonathan Gray, au Nikkei lors d'une récente interview, a rapporté mardi le quotidien économique.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde est en pourparlers pour développer des installations d'une puissance supérieure à 1 gigawatt dans le pays, précise l'article, citant M. Gray.

Blackstone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La société a également indiqué qu’elle prévoyait d’accélérer ses investissements en capital-investissement au Japon.

Au début du mois, Blackstone avait levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant ainsi son objectif initial et réalisant sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.

Valeurs associées

BLACKSTONE
121,450 USD NYSE -1,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
Pétrole Brent
77,09 -1,36%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SOITEC
120,4 -6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank