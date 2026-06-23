Blackstone prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l'IA au Japon, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails du paragraphe 2)

Blackstone BX.N prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans les centres de données dédiés à l'IA au Japon au cours des trois à cinq prochaines années, a déclaré son président et directeur des opérations, Jonathan Gray, au Nikkei lors d'une récente interview, a rapporté mardi le quotidien économique.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde est en pourparlers pour développer des installations d'une puissance supérieure à 1 gigawatt dans le pays, précise l'article, citant M. Gray.

Blackstone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La société a également indiqué qu’elle prévoyait d’accélérer ses investissements en capital-investissement au Japon.

Au début du mois, Blackstone avait levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant ainsi son objectif initial et réalisant sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.