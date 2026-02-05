Blackstone obtient le feu vert de la banque centrale indienne pour acquérir une participation dans la Federal Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

La banque centraleindienne a approuvé l'acquisition par la société de capital-investissement Blackstone d'une participation maximale de 9,99 % dans la Federal Bank FED.NS , a déclaré la banque privée jeudi.

L'opération, qui ferait de Blackstone le premier actionnaire de la banque, vient s'ajouter à la liste croissante des investissements importants réalisés par des investisseurs de premier plan dans le secteur des services financiers en Inde.

En octobre, Blackstone avait accepté d' investir environ 700 millions de dollars dans la Federal Bank pour une participation de 9,9 %.

L'investissement de la société de capital-investissement se fera par l'intermédiaire d'une filiale basée à Singapour, l'accord donnant à Blackstone le droit de nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration de la banque, avait déclaré la Federal Bank.

Les transactions dans le secteur bancaire privé indien ont pris de l'ampleur au cours de l'année écoulée ( ) .

Emirates NBD, basée à Dubaï, a accepté d'acheter une participation de 60 % dans RBL Bank RATB.NS en octobre, tandis que Sumitomo Mitsui Banking Corporation du Japon a acheté une participation de 20 % dans Yes Bank YESB.NS en mai, suivie d'une participation supplémentaire de 4,2 % en septembre.

(1 $ = 90,2620 roupies indiennes)