Blackstone nomme Franck Petitgas vice-président pour l'Europe
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a nommé Franck Petitgas directeur général senior et vice-président pour l'Europe, a annoncé le groupe vendredi, afin de renforcer les initiatives stratégiques et l'engagement des clients dans la région.

M. Petitgas, qui prendra ses fonctions dans ce rôle nouvellement créé en janvier, rejoint Blackstone après avoir passé 30 ans chez Morgan Stanley MS.N , où il a occupé plusieurs postes, dont responsable de Morgan Stanley International et co-responsable du Global Investment Banking de la société, a indiqué Blackstone dans un communiqué.

Après avoir pris sa retraite de Morgan Stanley en 2023, M. Petitgas a été nommé conseiller commercial principal de l'ancien premier ministre britannique Rishi Sunak et, l'année suivante, il a été nommé à la Chambre des Lords.

Blackstone voit actuellement des possibilités d'investir plus de 500 milliards de dollars dans des actifs européens au cours de la prochaine décennie.

Valeurs associées

BLACKSTONE
139,530 USD NYSE -3,34%
MORGAN STANLEY
165,600 USD NYSE -2,54%
© 2025 Thomson Reuters.

