Blackstone mène un investissement dans la société Cyera, spécialisée dans la sécurité des données, pour une valorisation de 9 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blackstone BX.N est à la tête d'un investissement de 400 millions de dollars dans la société de sécurité des données Cyera, qui valorise l'entreprise new-yorkaise à 9 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer