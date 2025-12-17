Blackstone mène un investissement dans la société Cyera, spécialisée dans la sécurité des données, pour une valorisation de 9 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N est à la tête d'un investissement de 400 millions de dollars dans la société de sécurité des données Cyera, qui valorise l'entreprise new-yorkaise à 9 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.