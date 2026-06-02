Blackstone lève 13,1 milliards de dollars pour son plus important fonds de capital-investissement en Asie

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Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a annoncé mardi avoir levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, un montant supérieur à son objectif initial de 10 milliards de dollars, et qui constitue par ailleurs sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.