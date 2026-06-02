Blackstone lève 13,1 milliards de dollars pour son plus important fonds de capital-investissement en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a annoncé mardi avoir levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant son objectif initial et réalisant ainsi sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.

Cette levée de fonds témoigne du vif intérêt des investisseurs pour l'Asie malgré la volatilité mondiale alimentée par la crise iranienne, et intervient un mois après que la société suédoise EQT AB EQTAB.ST ait levé 15,6 milliards de dollars pour créer le plus grand fonds de capital-investissement de la région.

Blackstone, qui visait 10 milliards de dollars pour son fonds baptisé Blackstone Capital Partners Asia III, a déclaré avoir levé plus du double du montant de son précédent véhicule.

Les investisseurs institutionnels et les investisseurs fortunés du monde entier ont cherché à diversifier leurs placements hors des États-Unis en raison des valorisations élevées, des risques d’inflation et de l’incertitude géopolitique générale.

Les marchés asiatiques tels que le Japon et l'Inde, qui offrent un flux constant d'opportunités de rachat et de croissance, ont été au centre de l'attention des gestionnaires d'actifs mondiaux.

« L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde, offrant des opportunités d'investissement à grande échelle dans nos thèmes de prédilection et permettant de générer de la valeur pour nos investisseurs », a déclaré Joe Baratta, responsable mondial de Blackstone Private Equity Strategies.

Bain Capital a levé environ 10,5 milliards de dollars pour son sixième fonds de rachat panasiatique, tandis que KKR & Co

KKR.N , qui détenait le précédent record avec un fonds panasiatique de 15 milliards de dollars levé en 2021, cherche actuellement à lever 15 milliards de dollars pour son prochain véhicule de ce type, a rapporté Reuters.

Au cours des deux dernières années, Blackstone a investi plus de 7 milliards de dollars dans 12 opérations en Inde et au Japon, notamment dans des sociétés telles que la plateforme cloud indienne d'IA Neysa et le prestataire japonais de services d'ingénierie TechnoPro.

La société de gestion d'actifs s'est également désengagée de 15 entreprises au cours de cette période, notamment par le biais des introductions en bourse de l'International Gemological Institute ITEN.NS et d'Aadhar Housing Finance AADA.NS .