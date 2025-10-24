 Aller au contenu principal
Blackstone investit 705 millions de dollars dans la banque indienne Federal Bank et en devient le principal actionnaire
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture et ajout de détails)

Blackstone va investir environ 705 millions de dollars dans la banque indienne Federal Bank

FED.NS pour une participation de 9,9 %, a déclaré la banque privée vendredi, s'inscrivant ainsi dans la liste croissante des grandes transactions réalisées par des investisseurs de renom.

L'opération fera de la société de capital-investissement le premier actionnaire de la banque.

Les transactions dans le secteur indien de la banque privée se sont accélérées cette année . La semaine dernière, la banque Emirates NBD, basée à Dubaï, a acquis une participation de 60 % dans RBL Bank RATB.NS pour 3 milliards de dollars. La banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC a acquis une participation de 20 % dans Yes Bank YESB.NS en mai, puis 4,2 % supplémentaires en septembre.

Blackstone investira dans Federal Bank par l'intermédiaire d'une société affiliée basée à Singapour qui a conclu un accord d'achat d'actions avec la banque, qui comprend le droit de nommer un administrateur non exécutif à son conseil d'administration.

L'opération sera réalisée par le biais d'actions préférentielles et de bons de souscription, et est soumise à l'approbation des actionnaires et des autorités de régulation bancaire et de la concurrence.

Les actionnaires de la Federal Bank se réuniront en assemblée générale extraordinaire le 19 novembre pour approuver l'émission d'actions préférentielles et le siège au conseil d'administration.

Les actions de la banque ont augmenté de 1,15 % à 229,00 roupies à Mumbai.

La banque, qui a un portefeuille de prêts de 2,44 trillions de roupies, a affiché une baisse de 9,6% de son bénéfice net à 9,55 milliards de roupies pour le trimestre de septembre, en raison d'une baisse des revenus de trésorerie et d'une augmentation des fonds mis de côté pour les créances douteuses.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

