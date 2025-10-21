Blackstone et TPG rachètent le fabricant de dispositifs médicaux Hologic pour un montant maximal de 18,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blackstone BX.N et TPG TPG.O ont convenu d'acquérir la société de diagnostic médical Hologic
HOLX.O dans le cadre d'une transaction d'un montant maximal de 18,3 milliards de dollars, a déclaré la société mardi.
