 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,42
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Blackstone et TPG rachètent le fabricant de dispositifs médicaux Hologic pour un montant maximal de 18,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N et TPG TPG.O ont convenu d'acquérir la société de diagnostic médical Hologic

HOLX.O dans le cadre d'une transaction d'un montant maximal de 18,3 milliards de dollars, a déclaré la société mardi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
161,710 USD NYSE +0,80%
HOLOGIC
74,3100 USD NASDAQ +3,40%
TPG RG-A
56,2100 USD NASDAQ +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank