Blackstone, EQT et CVC font des offres pour Everllence de VW, selon le FT
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Volkswagen au paragraphe 3, détails supplémentaires aux paragraphes 4-7)

Volkswagen VOWG_p.DE a attiré des offres de fonds d'investissement privés de premier plan, dont Blackstone BX.N , EQT EQTAB.ST et CVC CVC.AS , pour sa division de moteurs diesel Everllence, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Everllence, qui produit des moteurs de navigation et des pompes à chaleur, est évaluée entre 5 milliards d'euros (5,92 milliards de dollars) et 6 milliards d'euros par les acheteurs potentiels, a ajouté le rapport.

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré que l'entreprise examinait les options stratégiques pour cette activité, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

La cession d'Everllence, l'ancien MAN Energy Solutions rebaptisé, pourrait permettre au constructeur allemand de se concentrer davantage sur son cœur de métier, à savoir l'automobile, alors qu'il doit faire face à des tarifs douaniers élevés, à une concurrence acharnée de la part de la Chine et à un virage coûteux vers les véhicules électriques.

La date limite pour les offres du premier tour dans le processus de vente d'Everllence s'est terminée tard le 12 février, selon des sources familières avec le sujet.

Une source a déclaré que le fabricant de machines japonais Yanmar prévoyait également de faire une offre.

La société mère de Volkswagen, Porsche SE PSHG_p.DE , qui aurait également envisagé de faire une offre , a refusé de commenter l'affaire mercredi.

(1 dollar = 0,8445 euro)

Valeurs associées

BLACKSTONE
131,470 USD NYSE +1,29%
CVC CPTL
12,7500 EUR Euronext Amsterdam +2,41%
EQT
28,050 EUR Tradegate +0,72%
PORSCHE AUTO HLDG SE
36,130 EUR XETRA +1,03%
VOLKSWAGEN
103,700 EUR XETRA -0,29%
VOLKSWAGEN VZ
103,650 EUR XETRA -0,29%
