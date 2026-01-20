 Aller au contenu principal
Blackstone envisage de vendre Beacon Offshore pour 5 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1)

Blackstone BX.N est en pourparlers pour vendre sa société Beacon Offshore Energy, qui exploite des actifs pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique américain, pour plus de 5 milliards de dollars, a déclaré mardi une source au fait du dossier.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg News a rapporté que Blackstone avait entamé des discussions avec des banques d'investissement au sujet d'une éventuelle introduction en bourse de la société basée à Houston dès le premier trimestre.

La société devrait susciter l'intérêt des principaux producteurs du golfe du Mexique, selon le rapport.

