Blackstone envisage de vendre Beacon Offshore pour 5 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N est en pourparlers pour vendre sa société Beacon Offshore Energy, qui exploite des actifs pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique américain, pour plus de 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le gestionnaire d'actifs a entamé des pourparlers avec des banques d'investissement en vue d'une éventuelle cotation de la société dès le premier trimestre, selon le rapport.

La société basée à Houston devrait susciter l'intérêt des principaux producteurs du golfe du Mexique, selon ces personnes.

Beacon Offshore Energy n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

