Blackstone envisage d'abandonner son offre sur le groupe britannique Big Yellow, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N "envisage sérieusement" d'abandonner son offre sur la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L avant la prochaine date limite pour une offre ferme, a rapporté Sky News lundi, citant des sources familières avec le sujet.

Les actions de Big Yellow ont chuté de 4,8 % dans les échanges de l'après-midi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Blackstone a refusé de commenter, tandis que Big Yellow n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.