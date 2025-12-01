 Aller au contenu principal
Blackstone envisage d'abandonner son offre sur le groupe britannique Big Yellow, selon Sky News
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N "envisage sérieusement" d'abandonner son offre sur la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L avant la prochaine date limite pour une offre ferme, a rapporté Sky News lundi, citant des sources familières avec le sujet.

Les actions de Big Yellow ont chuté de 4,8 % dans les échanges de l'après-midi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Blackstone a refusé de commenter, tandis que Big Yellow n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

