Blackstone dirige un investissement dans la société Cyera, spécialisée dans la sécurité des données, la valorisant à 9 milliards de dollars, selon le WSJ

Blackstone BX.N dirige un investissement de 400 millions de dollars dans Cyera qui valorise la startup israélienne de sécurité des données à 9 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cyera, fondée en 2021 et soutenue par les sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Accel, dispose d'une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle (AI).

Les investisseurs actuels prévoient de participer au nouveau cycle d'investissement, selon le rapport.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone et Cyera n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Cyera a levé 540 millions de dollars lors d'un tour de table en juin de cette année, ce qui a doublé son évaluation à 6 milliards de dollars.

L'adoption rapide de l'IA a incité les entreprises à dépenser davantage pour protéger leurs systèmes contre le piratage, ce qui a entraîné une hausse de la demande pour des entreprises telles que Cyera, qui assurent la sécurité des données à l'aide de sa plateforme basée sur l'IA.

En juin, l'entreprise a déclaré avoir enregistré une croissance de 353 % dans les entreprises du classement Fortune 500 au cours des 18 derniers mois, s'être étendue à 10 pays et avoir plus que doublé sa taille pour atteindre près de 800 employés à l'échelle mondiale. Au cours de cette période, elle a levé 1,3 milliard de dollars et son évaluation a été multipliée par 12.