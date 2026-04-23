Blackstone dépasse ses estimations de bénéfices grâce à l'augmentation des entrées de fonds et des ventes d'actifs

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(Mise à jour avec les actions au paragraphe 4, les résultats du crédit privé au paragraphe 5) par Isla Binnie et Utkarsh Shetti

Le bénéfice du premier trimestre de Blackstone BX.N a dépassé les attentes du marché jeudi, alors que le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a recueilli de nouveaux actifs et encaissé ses investissements à un moment où les marchés ont été secoués par la guerre et l'incertitude économique.

Le total des actifs gérés par la société new-yorkaise a bondi de 12 % pour atteindre environ 1 300 milliards de dollars. Ses activités de crédit et d'assurance ont contribué à la majeure partie des nouveaux apports, avec 37 milliards de dollars, suivies par le capital-investissement avec 20,4 milliards de dollars.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs - un large éventail de titres qui vivent en dehors des marchés boursiers et obligataires traditionnels - ont vu leurs actions chuter en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance future, d'une perturbation potentielle de l'IA pour les entreprises de leur portefeuille et de questions concernant les normes de prêt.

Les actions de Blackstone ont rebondi ce mois-ci, mais elles sont toujours en baisse de près de 16 % sur l'année à la clôture de mercredi. Elles ont baissé d'environ 1,5 % dans les échanges agités du premier marché après la publication des résultats. L'indice S&P 500 Financials Sector .TRGSPF est en baisse de plus de 4 % cette année.

Parmi ses stratégies de crédit privé, une partie du marché qui fait l'objet d'un examen minutieux, les rendements nets ont été stables au premier trimestre et de 5,7 % au cours des douze derniers mois.

Cette performance est légèrement supérieure à celle des prêts à effet de levier négociés sur le marché public, qui ont baissé de 0,6 % au premier trimestre et ont enregistré des gains d'environ 4,5 % au cours de l'année écoulée, selon l'indice LSTA de Morningstar.

Au premier trimestre, le bénéfice distribuable, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a augmenté de 25 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,35 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le président-directeur général, Stephen Schwarzman, a déclaré que Blackstone avait totalisé près de 70 milliards de dollars d'entrées et avait obtenu une appréciation positive dans presque toutes ses stratégies d'investissement phares "en dépit de l'environnement turbulent".

"Notre modèle tout temps nous protège en ces temps de perturbation tout en nous permettant d'investir là où nous voyons les plus grandes opportunités", a-t-il déclaré.

Les réalisations nettes ont augmenté de 26 % pour atteindre 448,4 millions de dollars. Ce résultat a été soutenu par l'activité de capital-investissement, où Blackstone a vendu des actions de Medline, le fabricant d'appareils médicaux qu'il a introduit en bourse l'année dernière et qui a grimpé de son prix d'offre de 29 dollars à environ 47 dollars. Il a également vendu le fournisseur de technologies spatiales ARKA à l'entreprise de défense américaine CACI International CACI.N .

Les investisseurs institutionnels, qui comprennent généralement des fonds de pension, des assureurs et d'autres détenteurs de capitaux importants qui peuvent bloquer leurs fonds pendant de longues périodes, ont contribué à l'une des plus importantes collectes de fonds trimestrielles de l'histoire de Blackstone dans le domaine du crédit, a déclaré la société.

Ailleurs dans la base d'investisseurs de Blackstone, les particuliers fortunés sont devenus nerveux à l'égard du crédit privé, ce qui a entraîné des sorties nettes de son fonds phare BCRED au premier trimestre, mais ils ont ajouté 2,5 milliards de dollars au fonds de capital-investissement .

Mais BREIT, un grand fonds immobilier destiné à des investisseurs similaires qui a bloqué les rachats en 2022, a progressivement résorbé l'arriéré et est maintenant revenu à des entrées nettes, a déclaré la société.