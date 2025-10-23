Blackstone annonce un flux d'opérations et des actifs records alors que son bénéfice dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice a bondi de 48 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars, dépassant ainsi les estimations

Blackstone a vendu pour 30 milliards de dollars d'investissements et doublé ses bénéfices en capital-investissement

Le secteur du crédit et de l'assurance génère des entrées de fonds et stimule la croissance

Les actions chutent de 5 %, prolongeant les pertes de l'année

Le projet d'introduction en boursede Blackstone BX.N indique que la société pourrait être sur le point de lancer l'une des plus grandes années de son histoire pour de telles transactions, alors que le total des actifs sous gestion a augmenté pour atteindre un record de 1,24 trillion de dollars, ont déclaré les dirigeants jeudi.

Les transactions se sont multipliées ces derniers mois après la volatilité observée plus tôt dans l'année à la suite de l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane sur les importations, les conseils d'administration des entreprises s'adaptant à une incertitude persistante.

"Il faut du temps pour réaliser des introductions en bourse, il faut du temps pour réaliser des processus de vente, mais les perspectives globales que nous ne cessons d'entendre s'améliorent. Ce barrage de transactions est en train de se rompre et devrait conduire à davantage de réalisations au fil du temps", a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation, aux analystes lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, qui ont dépassé les estimations consensuelles.

Crispin Love, analyste chez Piper Sandler, a déclaré que le dépassement des attentes par Blackstone était dû à la performance des revenus, en grande partie grâce à la reprise de l'activité des transactions.

"Il y a eu quelques années très lentes pour les transactions, les introductions en bourse, il y a donc beaucoup de demande refoulée et vous commencez à la voir se concrétiser", a déclaré M. Love.

Cela "prépare très bien l'année 2026, qui pourrait être une grande année pour les introductions en bourse et leur réalisation".

LES BÉNÉFICESDÉPASSENT LES ATTENTES

Les bénéfices distribuables, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, ont bondi de 48 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action, au cours du trimestre. Les analystes s'attendaient à 1,23 $ par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Blackstone a vendu un total de30 milliards de dollars d'investissements au cours du trimestre, dont 9,3 milliards de dollars d'actifs de capital-investissement, ce qui a plus que doublé les bénéfices de cette partie de l'entreprise par rapport aux trois mois précédents.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises, s'est récemment enrayé, car les sociétés tentent de se débarrasser des actifs acquis au cours de périodes où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas.

Ce trimestre, Blackstone a introduit trois sociétés en bourse, dont le fournisseur de services énergétiques et de maintenance Legence .

En matière de crédit, il a dirigé un investissement de 7 milliards de dollars dans une installation de gaz naturel liquéfié appartenant à Sempra SRE.N au Texas.

Au total, Blackstone a déployé 26,6 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre et dispose de 188,1 milliards de dollars de poudre sèche.

Poursuivant sur sa lancée au quatrième trimestre, Blackstone a fait équipe avec son homologue TPG TPG.O pour racheter la société de diagnostic médical Hologic HOLX.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 18,3 milliards de dollars.

Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde ont chuté de 5 %. L'action a maintenant chuté de plus de 10 % cette année.

CRÉDIT

La branche crédit et assurance de Blackstone a représenté près des deux tiers des 54,2 milliards de dollars de flux entrants au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 1,24 trillion de dollars, ce qui, selon le président-directeur général Stephen Schwarzman, constitue un "record dans le secteur".

Interrogé sur le marché du crédit à la lumière des récentes faillites très médiatisées, Gray a déclaré que les problèmes récents étaient idiosyncrasiques et que Blackstone ne voyait pas beaucoup de problèmes de crédit en général.

"Dans le domaine des prêts directs, nous avons enregistré des pertes réalisées annualisées de l'ordre d'un dixième de pour cent", a déclaré Schwarzman, ajoutant que la plateforme de crédit privé de Blackstone, BXCI, axée sur la qualité de l'investissement, n'a enregistré aucune perte réalisée jusqu'à présent.

Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs se sont affaiblies ces dernières semaines, les faillites du distributeur de pièces détachées automobiles First Brands et du banque à risque Tricolor ayant ravivé les inquiétudes des investisseurs sur les risques de crédit.

"Bien entendu, à mesure que le cycle progresse, il est raisonnable de supposer que nous assisterons à une augmentation des défauts de paiement", a déclaré Schwarzman.

PRUDENCE AUTOUR DES CENTRES DE DONNÉES

Schwarzman a souligné que les investissements dans les infrastructures numériques et énergétiques constituaient des domaines de croissance future. Au sein du capital-investissement, c'est la stratégie d'infrastructure qui a enregistré les meilleures performances.

La demande dans l'espace des centres de données a continué à croître, le portefeuille de Blackstone ayant vu son pipeline de location de centres de données doubler au niveau mondial au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, a déclaré Gray.

Interrogé sur l'existence d'une bulle dans les investissements dans les centres de données, Gray a répondu que, même si certains s'en inquiètent, les besoins mondiaux en matière de calcul augmentent.

"La clé pour nous (...) est de nous assurer que nous le faisons de manière prudente", a déclaré Gray, précisant que la société rechercherait des baux à long terme et évaluerait la qualité de crédit des locataires.