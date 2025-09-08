 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Blackstone affirme que son offre de Warehouse REIT est inconditionnelle
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a déclaré lundi que son offre de 489 millions de livres (660,88 millions de dollars) pour le britannique Warehouse REIT WHRW.L était désormais inconditionnelle, ce qui rapproche le groupe américain de capital-investissement de la finalisation formelle de son rachat du spécialiste de la logistique.

Warehouse REIT, qui a fait l'objet d'une guerre d'enchères pendant des mois, a déclaré fin août qu'une offre inférieure de 485,2 millions de livres de son homologue Tritax Big Box REIT

BBOXT.L avait été résiliée .

Blackstone a fait sa première offre pour Warehouse REIT en mars, puis l'a relevée en juillet, après quoi Warehouse a changé d'allégeance au groupe américain.

Les actions de Warehouse REIT, dont le siège est à Londres, ont augmenté de 1,2 % à 0737 GMT.

(1 $ = 0,7399 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
170,020 USD NYSE +0,02%
TRITAX BIG BOX
137,350 GBX LSE +0,40%
WAREHOUSE REIT
114,300 GBX LSE +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

