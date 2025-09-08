Blackstone affirme que son offre de Warehouse REIT est inconditionnelle

Blackstone BX.N a déclaré lundi que son offre de 489 millions de livres (660,88 millions de dollars) pour le britannique Warehouse REIT WHRW.L était désormais inconditionnelle, ce qui rapproche le groupe américain de capital-investissement de la finalisation formelle de son rachat du spécialiste de la logistique.

Warehouse REIT, qui a fait l'objet d'une guerre d'enchères pendant des mois, a déclaré fin août qu'une offre inférieure de 485,2 millions de livres de son homologue Tritax Big Box REIT

BBOXT.L avait été résiliée .

Blackstone a fait sa première offre pour Warehouse REIT en mars, puis l'a relevée en juillet, après quoi Warehouse a changé d'allégeance au groupe américain.

Les actions de Warehouse REIT, dont le siège est à Londres, ont augmenté de 1,2 % à 0737 GMT.

(1 $ = 0,7399 livre)