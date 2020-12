BlackRock veut dialoguer avec plus de 1.000 sociétés sur le risque climatique en 2021

(NEWSManagers.com) -

Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock a publié son rapport d'engagement actionnarial. La firme indique que son équipe BlackRock Investment Stewardship a eu plus de 3.000 interactions directes avec plus de 2.000 entreprises au cours des six derniers mois. Cette unité a également soutenu 11 des 22 résolutions d' actionnaires dédiées aux questions de durabilité soumises au vote depuis juillet 2020, dont 8 des 9 résolutions portant sur les questions environnementales.

BlackRock affirme qu'en 2021, le nombre d' entreprises avec lesquelles il entretiendra un dialogue direct concernant le risque climatique passera de 440 en 2020 à plus de 1000 entreprises. La société de gestion précise que ces 1.000 entreprises représenteront 90% des émissions de gaz à effet de serre de niveau 1 et 2 des entreprises du portefeuille de ses clients clients.