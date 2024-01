BlackRock va se concentrer sur la résilience financière des entreprises en 2024

BlackRock, qui gère plus de 10.000 milliards de dollars d’encours, va se concentrer sur la « résilience financière » des entreprises dans lesquelles il investit dans le cadre de sa politique d’engagement actionnarial 2024.

Face au changement de l’environnement macroéconomique et géopolitique dans lequel les entreprises évoluent, « nous sommes particulièrement intéressés par la façons dont les entreprises dans lesquelles nous investissons s’adaptent pour renforcer leur résilience financière », écrit la société de gestion américaine dans son nouveau rapport d’engagement actionnarial pour 2024 publié jeudi.

Les priorités d’engagement de BlackRock Investment Stewardship (BIS) reflètent les cinq thèmes sur lesquels la société de gestion engage le plus souvent les entreprises, « lorsqu’ils sont pertinents et constituent une source de risque ou d’opportunité commerciale importante ».

Malgré cette attention nouvelle portée à la résilience financière, BlackRock souligne que les priorités 2024 sont cohérentes avec celles des années précédentes. Les cinq thèmes restent : la qualité du conseil d’administration et son efficacité?; la stratégie, l’objectif et la résilience financière; les incitations alignées avec la création de valeur financière; le climat et le capital naturel; et les impacts de l’entreprise sur les personnes.

Laurence Marchal