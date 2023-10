BlackRock va proposer 16 ETF aux clients de Lloyds Bank

La banque britannique Lloyds Bank s’est associée à l’américain BlackRock pour lancer un service d’investissement pour les particuliers britanniques souhaitant investir seuls.

Appelé ETF Quicklist, ce service propose une liste de 16 ETF d’iShares (l’activité ETF de BlackRock), censée aider les investisseurs qui souhaitent construire et gérer leurs propres portefeuilles à s’y retrouver dans le grand nombre d’ETF disponibles, à créer les éléments de base d’un portefeuille d’investissement et à atteindre leurs objectifs financiers. En plus de la liste d’ETF, des informations faciles à comprendre seront mises à la disposition des investisseurs pour les aider à se familiariser avec les ETF et les avantages de l’investissement régulier.

Les clients pourront choisir leurs ETF par le biais d’un plan en actions ou d’un compte d’épargne individuel, accessible depuis leur application bancaire ou en ligne. Ils bénéficieront également d’investissements réguliers sans commission.