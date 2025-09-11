 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BlackRock va gérer 80 milliards de dollars pour Citi
information fournie par Agefi Asset Management  11/09/2025 à 08:00

BlackRock a signé un accord avec Citi en vertu duquel il va gérer environ 80 milliards de dollars d’actifs pour des milliers de clients de Citi Wealth dont les capitaux sont actuellement gérés par Citi Investment Management (CIM), la société de gestion interne de la banque américaine.

La plus grande société de gestion au monde gérera une gamme de stratégies d’investissement fondamentales, opportunistes et thématiques dans les domaines des actions, des obligations, des stratégies multi-classes d’actifs et, à terme, des marchés privés. En outre, sa plateforme technologique Aladdin Wealth sera déployée auprès des banquiers privés et des professionnels de l’investissement de Citi.

Des collaborateurs de CIM vont rejoindre BlackRock

Les clients Citi Wealth dont les actifs seront gérés par BlackRock sont basés dans près de 100 pays. Ils garderont le contact avec leur banquier privé Citi, qui les conseillera sur leur approche globale en matière de gestion de patrimoine, notamment en matière d’allocation stratégique des actifs, de définition d’objectifs financiers à long terme et de sélection de stratégies d’investissement.

Dans le cadre de cet accord, qui doit entrer en vigueur au quatrième trimestre, certains collaborateurs de CIM rejoindront BlackRock où ils continueront à exercer leurs fonctions de gérants de portefeuille pour les stratégies existantes des clients de Citi. En temps voulu, Citi et BlackRock mettront également au point de nouveaux produits et solutions au profit de ces clients.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

