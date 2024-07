BlackRock va acquérir le fournisseur de données Preqin

BlackRock continue de se renforcer dans le non-coté. La plus grande société de gestion au monde, qui gérait 10.472 milliards de dollars à fin mars 2024, va racheter 100% du capital de Preqin, le fournisseur indépendant de données sur les marchés privés, pour un montant de 3,2 milliards de dollars en numéraire. Cela confirme des rumeurs qui circulaient ces derniers jours.

Les données et des outils de recherche du britannique Preqin seront regroupés avec les capacités d’Aladdin en matière de flux de travail au sein d’une plateforme unifiée, ce qui permettra de « créer un fournisseur prééminent de technologies et de données sur les marchés privés ». Mark O’Hare, fondateur de Preqin, rejoindra BlackRock en tant que vice-président après la clôture de la transaction, prévue d’ici à la fin de cette année.

« Nous pensons que nous pourrions indexer les marchés privés », a déclaré Larry Fink, le PDG de BlackRock, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes, lundi. « Tout comme l’indice est devenu le langage des marchés cotés, nous pensons que nous pourrions apporter les principes de la gestion indicielle, y compris iShares, aux marchés privés », a ajouté le dirigeant.

Combinaison avec eFront

Fondé il y a 20 ans, Preqin couvre 190.000 fonds, 60.000 gestionnaires de fonds et 30.000 investisseurs sur les marchés privés, atteignant plus de 200.000 utilisateurs, dont des gestionnaires d’actifs, des assureurs, des pensions, des gestionnaires de patrimoine, des banques et d’autres fournisseurs de services. En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions de dollars de revenus récurrents. Le prix d’acquisition représente donc un multiple très élevé de 13 fois le chiffre d’affaires prévisionnel.

Le groupe a connu une croissance d’environ 20% par an au cours des trois dernières années. Grâce à Aladdin, BlackRock fournit de son côté des solutions technologiques à plus de 1.000 clients.

La combinaison de Preqin et d’eFront, la solution d’Aladdin pour les marchés privés, réunira les données, la recherche et le processus d’investissement pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs dans les domaines de la collecte de fonds, de la recherche d’opérations, de la gestion de portefeuille, de la comptabilité et de la performance. Preqin continuera également d'être proposé en tant que solution autonome.

« En collaboration avec Preqin, nous pouvons rendre l’investissement sur les marchés privés plus facile et plus accessible tout en construisant une plateforme mieux connectée pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds. Cela représente une opportunité substantielle pour Aladdin de combler le fossé de transparence entre les marchés publics et privés grâce aux données et à l’analyse », a commenté Sudhir Nair, responsable mondial d’Aladdin.

En début d’année, BlackRock avait annoncé l’acquisition d’un géant de l’investissement en infrastructures, GIP, pour une valeur d’environ 12,5 milliards de dollars.

Laurence Marchal