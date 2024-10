Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Blackrock : tutoie les 1.000$ avec résultats records information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Blackrock efface le précédent record absolu des 972E du 12 novembre 2021 et tutoie les 1.000$ : cet objectif mythique est à portée de main (moins de 0,5% à grappiller ce 11/10/2024) après l'annonce de résultats records et qui s'expliquent aisément par une hausse de plus de 15% des actifs sous gestion cette année, à plus de 11.500Mds$.

Le titre progresse comme un funiculaire haussier depuis un plancher de 753$ le 6 juin dernier (+33%, capitalisation de 146Mds$)... et le gain dépasse +53% depuis mi-octobre 2023: le prochain objectif pourrait se situer vers 1.150$, à moins d'un brusque retournement accidentel comme fin février 2020 (Covid).





