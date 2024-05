BlackRock signe un accord avec le PIF pour créer une plateforme d’investissement en Arabie Saoudite

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock accélère ses opérations en Arabie saoudite. La société de gestion et le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) ont signé, mardi 30 avril, un protocole d’accord non-contraignant pour l’établissement par BlackRock d’une plateforme d’investissement multi-classes d’actifs basée dans la capitale du pays, Riyad.

Le PIF amorcera cette plateforme, BlackRock Riyadh Investment Management (BRIM), avec un mandat d’investissement initial pouvant atteindre jusqu’à 5 milliards de dollars. Les stratégies d’investissement seront toutes gérées par une équipe de gérants de portefeuille basée à Riyad. Cette entité affiche également le double objectif d’attirer davantage d’investissements institutionnels étrangers en Arabie Saoudite et de développer l’industrie de la gestion d’actifs locale pour lui donner un profil plus international.

La plateforme investira dans le développement des infrastructures et capacités de recherche locales, en recrutant sur place et en relocalisant du personnel. Un programme pour les étudiants diplômés sera mis en œuvre par BRIM ainsi qu’un partenariat entre l’académie du PIF et celle de BlackRock.

Horizon 2030

En novembre 2022, le PIF et BlackRock avaient signé un premier protocole d’accord non contraignant . Celui-ci portait sur la mise en application de la stratégie d’infrastructure de BlackRock dans la région MENA et l’exploration conjointe de projets d’infrastructures au Moyen-Orient avec la majorité des investissements concentrés en Arabie Saoudite. BlackRock avait alors fait part d’établir une équipe dédiée aux investissements en infrastructures dans la capitale saoudienne Riyad afin de couvrir la région MENA.

Plus récemment, en octobre 2023, le fonds souverain saoudien avait dévoilé sa vision à horizon 2030 de l’industrie de la gestion d’actifs locale. Entre autres initiatives, il avait dévoilé le lancement d’une nouvelle plateforme digitale de collaboration entre des gestionnaires d’actifs externes et lui. Selon un communiqué, le PIF a établi 94 sociétés depuis 2017 et créé 644.000 emplois directs ou indirects.

Adrien Paredes-Vanheule