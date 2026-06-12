BlackRock se voit offrir une nouvelle chance de conserver les actifs des fonds de pension de New York malgré les inquiétudes liées au climat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de BlackRock et des précisions sur les pressions politiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires d'actifs)

* Levine relance l'appel d'offres pour les gestionnaires du fonds de pension de New York, sans exclure BlackRock

* BlackRock fait l'objet d'un examen minutieux de ses politiques climatiques, tant de la part de ses détracteurs que de ses partisans

* Les soumissionnaires retenus doivent respecter les normes climatiques des fonds de pension de New York

par Ross Kerber

BlackRock aura une chance de continuer à gérer les fonds de retraite de New York, le contrôleur municipal Mark Levine ayant lancé vendredi un vaste appel d'offres, malgré l'appel lancé par son prédécesseur pour que la ville se sépare du gestionnaire en raison de son bilan climatique. Dans l'une de ses dernières initiatives en fonction, le prédécesseur de Levine, Brad Lander, avait recommandé en novembre aux principaux fonds de pension de la ville de se séparer de BlackRock et de relancer l'appel d'offres pour ses mandats d'indices d'actions cotées.

Lander a pris cette décision en réaction à ce qu'il considérait comme un recul de BlackRock sur les questions climatiques, le gestionnaire d'actifs exerçant moins de pression sur les sociétés de son portefeuille à mesure que les personnes nommées par le président américain Donald Trump obtenaient la supervision du secteur financier. Mais Levine n’a pas été pressé de donner suite aux souhaits de Lander dansla supervision des actifs du fonds de pension, qui comprennent quelque 127 milliards de dollars investis en actions cotées, dont 80 milliards dans des produits indiciels passifs. BlackRock et State Street STT.N sont d’importants gestionnaires de ces fonds, BlackRock gérant 62 milliards de dollars sur l’ensemble des actions cotées pour la ville. Les appels d'offres pour les services d'indices d'actions cotées ont été lancés pour la dernière fois en 2017 et ont depuis été renouvelés pour deux mandats de trois ans par les conseils d'administration des fonds de pension, faisant de ce nouvel appel d'offres de Levine un tournant potentiellement majeur pour ces actifs.

"Tous les gestionnaires sont invités à soumissionner", a déclaré un porte-parole de Levine, lorsqu’on lui a demandé si Levine espérait que BlackRock chercherait à poursuivre ce travail.

"Nous ne pouvons pas laisser ces relations se dérouler en pilote automatique. Je me réjouis de travailler avec mes collègues administrateurs pour m’assurer que nous sélectionnons les gestionnaires qui répondent à nos normes de performance les plus élevées", a déclaré Levine dans un communiqué.

Les grands gestionnaires d'actifs ont été confrontés à une pression croissante de la part des fonds de pension, désireux de voir leurs opinions sur les questions climatiques et sociales se refléter dans le vote par procuration et d'autres processus financiers. En septembre, le fonds de pension néerlandais PFZW a déclaré avoir cessé d’investir dans des fonds d’actions gérés par BlackRock, en partie en raison de préoccupations concernant le bilan de vote de la société new-yorkaise sur les questions de durabilité. Un certain nombre de responsables républicains américains , dont certains issus d’États producteurs de combustibles fossiles, ont pris des mesures similaires pour des raisons opposées, accusant BlackRock et d’autres d’accorder une importance excessive à ces mêmes préoccupations. Soucieux de résoudre ces problèmes, BlackRock et ses concurrents ont également mis en place des programmes permettant aux investisseurs d’influencer directement le vote par procuration , déchargeant ainsi les équipes de gestion responsable des gestionnaires d’actifs de cette responsabilité.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, ne s'est pas exprimé au sujet de BlackRock, bien qu'il exerce lui aussi une certaine influence sur les fonds de pension de la ville et qu'il ait autrefois fait campagne aux côtés de Lander. Le bureau de Zohran Mamdani n'a pas répondu aux questions concernant son point de vue sur les actifs des fonds de pension. "Nous sommes fiers que la ville de New York soit un client de longue date, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec elle afin que les policiers, pompiers, enseignants et autres fonctionnaires de New York puissent bénéficier d’une retraite sûre", a déclaré un porte-parole de BlackRock dans un communiqué envoyé par e-mail.

State Street n'a pas immédiatement commenté. Les soumissionnaires retenus pour les contrats de retraite de la ville de New York devront tout de même respecter les normes climatiques existantes des fonds .