 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock se renforce au capital de Zalando avec plus de 5,30% des droits de vote
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 14:19

BlackRock a renforcé sa participation au capital de Zalando la semaine dernière à la suite d'une acquisition d'actions du spécialiste allemand de prêt-à-porter en ligne, peut-on lire lundi dans un avis financier.

En date du 24 février, le numéro un mondial de la gestion d'actifs détenait 5,33% des droits de vote du distributeur, contre 5,17% lors de sa précédente notification.

BlackRock précise dans le document que sa participation directe est passée de 4,42% à 5,04% des droits de vote, tandis que ses parts détenues indirectement - par le biais d'instruments financiers - a été ramenée de 0,75% à 0,28%.

Zalando a prévu de publier ses résultats annuels pour l'exercice 2025/2026 le 12 mars prochain.

Valeurs associées

ZALANDO
19,855 EUR XETRA -4,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank