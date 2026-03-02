BlackRock se renforce au capital de Zalando avec plus de 5,30% des droits de vote
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 14:19
En date du 24 février, le numéro un mondial de la gestion d'actifs détenait 5,33% des droits de vote du distributeur, contre 5,17% lors de sa précédente notification.
BlackRock précise dans le document que sa participation directe est passée de 4,42% à 5,04% des droits de vote, tandis que ses parts détenues indirectement - par le biais d'instruments financiers - a été ramenée de 0,75% à 0,28%.
Zalando a prévu de publier ses résultats annuels pour l'exercice 2025/2026 le 12 mars prochain.
Valeurs associées
|19,855 EUR
|XETRA
|-4,31%
