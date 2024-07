BlackRock s'offre Preqin pour 3,2 milliards de dollars

(AOF) - BlackRock a convenu d'acquérir Preqin, un fournisseur indépendant de données sur les marchés privés, pour un montant de 2,55 milliards de livres sterling, soit environ 3,2 milliards de dollars en numéraire. " En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions de dollars de revenus très récurrents et a connu une croissance d'environ 20% par an au cours des trois dernières années ", a précisé le plus important gestionnaire d'actifs mondial.

Preqin est l'un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de données sur les marchés privés, avec une couverture mondiale de 190 000 fonds, 60 000 gestionnaires de fonds et 30 000 investisseurs sur les marchés privés, touchant plus de 200 000 utilisateurs, dont des gestionnaires d'actifs, des assureurs, des fonds de pension, des gestionnaires de patrimoine, des banques et d'autres prestataires de services.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS