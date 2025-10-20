BlackRock s’approche des 13.500 milliards de dollars d’encours sous gestion

La société de gestion américaine BlackRock a de nouveau battu son record d’encours gérés au cours du troisième trimestre 2025. Les actifs du numéro un du secteur, qui a présenté ses résultats ce mardi 14 octobre, atteignaient 13.463 milliards de dollars (11.650 milliards d’euros) fin septembre, soit une progression de 7% sur le trimestre et de 17% sur un an. Le montant dépasse nettement les attentes du consensus d’analystes compilé par Factset qui attendait BlackRock à ce niveau d’encours au dernier trimestre 2025.

Le gestionnaire américain a fait état d’une collecte nette de 205 milliards de dollars, supérieure aux 172 milliards de dollars attendus par les analystes. BlackRock a enregistré des entrées nettes de 171 milliards de dollars sur ses fonds de long terme, en ligne avec les estimations du consensus FactSet, et 34 milliards sur la gestion monétaire, segment sur lequel il a dépassé les 1.000 milliards de dollars sous gestion.

Le géant de la gestion d’actifs a collecté 153 milliards de dollars sur les fonds indiciels cotés (ETF) et 27 milliards de dollars en gestion active. Sa franchise de gestion passive et indicielle, iShares, dépasse désormais les 5.000 milliards de dollars d’encours. Sur les marchés privés, classe d’actifs sur laquelle il s’est étendu via les acquisitions de GIP , HPS ou encore Preqin , sa collecte nette s’est établie à 13 milliards de dollars.

Effet devises défavorable

BlackRock a en outre enregistré des gains de marché de 640 milliards de dollars sur le trimestre tout en ayant été affecté par un effet devises défavorable d’environ 24 milliards.

Le résultat opérationnel ajusté de BlackRock au troisième trimestre 2025 s’élève à 2,6 milliards de dollars (+23% sur un an) tandis que son résultat net ajusté s’établit à 1,9 milliard (+11% sur un an). BlackRock excède aussi les attentes sur son chiffre d’affaires, ayant perçu 6,5 milliards de dollars sur la période de fin juin à fin septembre 2025 (contre 6,2 milliards attendus). Sur ce montant, 516 millions proviennent des commissions de performances et 515 millions des ventes des services technologiques, dont sa plateforme Aladdin. L’acquisition du fournisseur de données sur les marchés privés Preqin, bouclée en mars 2025, a ajouté quelque 65 millions de dollars au troisième trimestre 2025, précise la société de gestion.

«BlackRock a enregistré l’un de ses meilleurs résultats trimestriels en termes de flux, avec des entrées nettes de 205 milliards de dollars, ce qui a permis une croissance organique des commissions de base de 10% au troisième trimestre et de 8% au cours des 12 derniers mois. Cette croissance est d’autant plus remarquable qu’elle est diversifiée (...) Les multiples sources de croissance de BlackRock nous différencient et se traduisent par une accélération de l’activité des clients sur l’ensemble de notre plateforme», a commenté Larry Fink, son directeur général.

Lors de la présentation des résultats aux analystes, Larry Fink a entre autres évoqué le sujet de la numérisation des actifs, pointant la tokenisation des ETF comme la prochaine étape après celle des fonds monétaires. «Les jeunes générations seront initiées et préparées plus tôt aux actifs traditionnels et à l’investissement de long terme. Nous pensons que la tokenisation peut jouer un rôle dans les actifs très intermédiés comme l’investissement immobilier. Elle permettrait de réduire beaucoup de frais», a-t-il déclaré.

Le marché de la dette privée et ses «affaires» actuelles a également été abordé. Martin Small, le directeur financier de BlackRock, a affirmé que HPS restait positif sur ce segment et ne voit pas de contagion générale. Selon lui, les expositions à la dette collatéralisée (CLO) et aux prêts syndiqués des entreprises défaillantes se trouvent davantage dans les registres des banques que dans ceux des gérants spécialisés sur les marchés privés et dans les prêts directs, qui ont accès à davantage d’informations et de données sur les entreprises que selon lui.

Adrien Paredes-Vanheule