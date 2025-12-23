 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock s'allège au capital de Commerzbank, passe sous les 6%
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 14:26

BlackRock s'est récemment allégé au capital de Commerzbank, à tel point que le premier gestionnaire d'actifs mondial est repassé sous le seuil des 6% des droits de vote de l'établissement bancaire allemand, peut-on lire dans un avis financier paru ce mardi.

En date du 17 décembre, le fonds d'investissement basé à Wilmington (Delaware) détenait 5,96%, contre 6,02% lors de sa dernière notification, à la suite d'une cession d'actions, apprend-on dans le document.

Dans le détail, BlackRock a vu sa participation directe se renforcer de 5,40% à 5,61%, mais ses instruments financiers ne représentent, eux, plus que 0,35% des droits de vote, contre 0,62% précédemment.

Cet allègement au capital intervient alors que le cours de Bourse de Commerzbank s'est envolé de 125% cette année, ce qui en fait la troisième meilleure performance de l'indice DAX de 2025 derrière Rheinmetall ( 149%) et Siemens Energy ( 136%).

Valeurs associées

COMMERZBANK
35,640 EUR XETRA +0,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank