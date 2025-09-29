 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 891,28
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BlackRock repasse sous les 5% du capital de Thales
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 13:43

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 septembre, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 4,75% du capital et 3,24% des droits de vote du groupe de technologies pour la défense et la sécurité.

Le mastodonte américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

THALES
262,5000 EUR Euronext Paris +1,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank