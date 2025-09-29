BlackRock repasse sous les 5% du capital de Thales
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 13:43
Le mastodonte américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|262,5000 EUR
|Euronext Paris
|+1,23%
A lire aussi
-
Le Conseil de l'Europe a décerné lundi son Prix des droits de l'homme Vaclav Havel au journaliste ukrainien Maxime Boutkevitch, libéré l'an dernier après avoir été capturé par les forces russes. Le prix, qui porte le nom de l'ancien dissident puis président tchèque, ... Lire la suite
-
Les avocats des victimes ont appelé lundi le tribunal à ne faire preuve d'"aucune indulgence" envers le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, accusé d'avoir orchestré un chantage à la sextape pour museler un rival, ce qu'il nie vivement. L'élu de 53 ans, exclu ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la ... Lire la suite
-
Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer