BlackRock réduit sa participation au capital de Commerzbank
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 17:05
Le lundi 24 novembre, le fonds d'investissement basé à Wilmington (Delaware) contrôlait 6,34% des droits de vote du groupe financier, contre 6,66% lors de sa précédente notification, selon un avis financier diffusé ce jeudi.
D'après le document, BlackRock détenait 5,45% de sa participation via des actions détenues en propre et 0,88% des parts sous forme d'instruments financiers.
A la fin 2024, les investisseurs institutionnels - tels que BlackRock - concentraient environ 55% du capital de Commerzbank, loin devant UniCredit qui revendique désormais une participation située autour de 29% et l'Etat fédéral allemand, qui contrôle environ 12,1% du capital.
A la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank cédait 0,8% jeudi après-midi dans le sillage de cette annonce, mais affiche encore des gains de plus de 216% cette année.
Valeurs associées
|33,970 EUR
|XETRA
|-1,39%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture ... Lire la suite
-
La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule. ... Lire la suite
-
(AOF) - Hermès (-1,77% à 2113 euros) Hermès a fini lanterne rouge du CAC 40. UBS a confirmé sa recommandation à Neutre sur le titre du célèbre maroquinier, en abaissant sa cible de cours de 2 310 à 2 260 euros. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Hermès Points ... Lire la suite
-
Plat particulièrement prisé des Japonais, l'anguille fait l'objet d'un débat international pour conserver l'espèce. Jusqu'à 85% de la consommation mondiale d'anguille se fait en Asie de l'Est, et notamment au Japon.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer