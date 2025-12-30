BlackRock recule sous le seuil des 5% du capital et des votes de Mercialys
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 16:30
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mercialys et détenir, pour le compte desdits clients et fonds 4,89% du capital et des droits de vote
de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Mercialys détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|11,0200 EUR
|Euronext Paris
|+1,29%
