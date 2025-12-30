 Aller au contenu principal
BlackRock recule sous le seuil des 5% du capital et des votes de Mercialys
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 16:30

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mercialys et détenir, pour le compte desdits clients et fonds 4,89% du capital et des droits de vote
de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Mercialys détenues à titre de collatéral.

