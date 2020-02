BlackRock recrute un directeur en Belgique

(NEWSManagers.com) - BlackRock a recruté Olivier Pauwels en tant que directeur pour son équipe Client Portfolio Solutions en Belgique.

Avant de rejoindre BlackRock, l' intéressé était chief investment officer chez Athora Belgium (précédemment Generali Belgium), où il se concentrait sur la gestion du bilan de la compagnie d' assurances. Il a également contribué au lancement de leur plateforme de distribution de fonds en architecture ouverte.

Basé à Bruxelles, Olivier Pauwels travaillera en collaboration avec les équipes commerciales locales et Henri Chabadel, chief investment officer pour la région France, Belgique et Luxembourg, afin de développer des solutions d' investissement sur mesure destinées aux réseaux de distribution et aux investisseurs institutionnels en Belgique et au Luxembourg, et répondre ainsi au mieux aux besoins des clients de BlackRock dans ces pays.