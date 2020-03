BlackRock présente ses priorités en matière d'engagement actionnarial

(NEWSManagers.com) - BlackRock a publié mercredi ses priorités en matière d' engagement actionnarial pour 2020, alors que le monde est aux prises avec le coronavirus.

Les cinq priorités identifiées par la plus grande société de gestion du monde sont la qualité du conseil d' administration, les risques et opportunités environnementaux, la stratégie d' entreprises et l' allocation de capitaux, la rémunération pour promouvoir le long terme et, enfin, la gestion du capital humain. Ces priorités 2020 sont dans la continuité de celles de 2019, selon BlackRock. " Chaque priorité inclut des critères d' accompagnement pour 2020 alignés avec les attentes de BlackRock pour des données et actions mesurables vers la création de valeur à long terme pour les actionnaires " , précise la société de gestion.

BlackRock s' en prendra aux administrateurs les plus importants ou ceux qui sont en place depuis le plus longtemps lorsque les entreprises qui font l' objet d' un engagement sur une ou plusieurs des priorités n' ont pas réalisé de progrès.

" Nous pensons que rendre les administrateurs responsables est la manière la plus efficace de parvenir à des changements au sein d' une entreprise " . En 2019, BlackRock a voté contre des administrateurs ou s' est abstenu de voter 4.800 fois dans plus de 2.700 entreprises dans le monde.