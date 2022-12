BlackRock prédit un avenir radieux à ses ETF en Europe

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock s'attend à 10 millions de nouveaux investisseurs européens dans ses fonds indiciels cotés (ETF) iShares au cours des cinq prochaines années. Cette estimation a été dévoilée au cours d'un événement auquel participaient des cadres du plus gros gestionnaire d'actifs au monde et des clients spécialisés dans les plateformes d'investissement en ligne. BlackRock prévoit que les ETF représenteront 500 milliards d'euros dans les canaux d'investissement digitaux en Europe d'ici 2026.

En 2022, selon BlackRock, les plans d'épargne ETF d'iShares en Europe ont crû de 22% et sont abondés chaque mois à hauteur de 3,1 millions d'euros.

"La croissance remarquable de l'investissement numérique et des plans d'épargne ETF en Europe a permis à des millions d'investisseurs de participer aux marchés financiers pour la première fois. Son plus grand moteur a été l'évolution des plateformes de négociation sans commission - plus de 40 millions de nouveaux comptes d'investissement autogérés ont été ouverts dans le monde depuis 2020", a déclaré Christian Bimueller, directeur de la distribution digitale pour l'Europe continentale chez BlackRock.