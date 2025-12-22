BlackRock passe sous les 5% du capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 13:45
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Getlink hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|15,530 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
