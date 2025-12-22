 Aller au contenu principal
BlackRock passe sous les 5% du capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 13:45

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Getlink et détenir, pour le compte desdits 6,35% du capital et 4,99% des droits de vote.


Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Getlink hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

