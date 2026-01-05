BlackRock passe sous les 5% des votes de Getlink
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 16:02
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Getlink sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|15,7900 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse lundi, profitant de l'intention affichée par la Maison-Blanche d'autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les gigantesques réserves de brut du Venezuela, après l'enlèvement par les Etats-Unis du président ... Lire la suite
-
Les principaux musées et monuments français, dont le Louvre bousculé par un spectaculaire vol de bijoux en octobre, ont accueilli un peu plus de visiteurs en 2025, dernière année avant une hausse du prix de certains billets d'entrée pour les étrangers hors UE, ... Lire la suite
-
Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines en vue de la signature d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, a déclaré lundi une porte-parole de la Commission européenne. "Nous sommes sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer