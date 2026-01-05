 Aller au contenu principal
BlackRock passe sous les 5% des votes de Getlink
05/01/2026

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Getlink et détenir 6,34% du capital et 4,99% des droits de vote de la maison mère d'Eurotunnel, Europorte et Eleclink.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Getlink sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

