BlackRock passe sous les 5% des votes d'Orange
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 13:15

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 février, le seuil de 5% des droits de vote d' Orange , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 153 047 908 actions Orange représentant autant de droits de vote, soit 5,75% du capital et 4,81% des droits de vote de l'opérateur télécoms.

La veille, BlackRock avait déclaré avoir franchi en hausse, le 10 février, le seuil de 5% des droits de vote d'Orange, du fait d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, pour détenir alors 6,25% du capital et 5,23% des droits de vote.

Valeurs associées

ORANGE
17,0550 EUR Euronext Paris -1,44%
