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BlackRock passe sous les 5% des droits de vote de Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 14:10
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Dans un avis adressé jeudi à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 août 2026, le seuil de 5% des droits de vote de Bureau Veritas.

Le déclarant a indiqué détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 28 814 629 actions Bureau Veritas représentant autant de droits de vote, soit 6,35% du capital et 4,97% des droits de vote du groupe français de services de test, d'inspection et de certification.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bureau Veritas hors marché et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

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