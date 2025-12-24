BlackRock passe sous les 5% de Rexel
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 10:23
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Rexel sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|33,330 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
