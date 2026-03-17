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BlackRock passe sous les 5% de Mercialys
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 09:42

Dans une communication à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys .

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 678 839 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société d'immobilier commercial.

"Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Mercialys sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Mercialys détenues à titre de collatéral", ajoute le géant américain de la gestion d'actifs.

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