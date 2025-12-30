 Aller au contenu principal
BlackRock passe sous le seuil des 5% du capital & votes de Nexans
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 16:10

La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Nexans et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,78% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Nexans détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

NEXANS
126,4000 EUR Euronext Paris +0,72%
